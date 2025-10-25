Глава РФПИ привез в США конфеты с изображением Путина

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев привез в Нью-Йорк шоколадные конфеты с изображением президента РФ Владимира Путина в качестве дипломатического подарка. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Как отметил Дмитриев, конфеты предназначены для подарка в рамках диалога Россия-США. На фотографии, которую он опубликовал, видны конфеты с надписями «Своих не бросаем» и цитатой российского президента: «Вести диалог с Россией с точки зрения силы - бессмысленно».

Россия рассчитывает на скорейшее дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и считает, что условия для этого уже складываются. Об этом заявил в интервью американским СМИ Кирилл Дмитриев, который прилетел в столицу США на переговоры с командой Дональда Трампа. По его словам, Москва, Вашингтон и Киев находятся «достаточно близко к осуществимому дипломатическому решению».

Ранее Дмитриев высказался об экономических издержках России из-за СВО.