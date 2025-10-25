На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава РФПИ привез в США конфеты с изображением Путина

Глава РФПИ Дмитриев привез в Нью-Йорк шоколадные конфеты с изображением Путина
true
true
true
close
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев привез в Нью-Йорк шоколадные конфеты с изображением президента РФ Владимира Путина в качестве дипломатического подарка. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Как отметил Дмитриев, конфеты предназначены для подарка в рамках диалога Россия-США. На фотографии, которую он опубликовал, видны конфеты с надписями «Своих не бросаем» и цитатой российского президента: «Вести диалог с Россией с точки зрения силы - бессмысленно».

Россия рассчитывает на скорейшее дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и считает, что условия для этого уже складываются. Об этом заявил в интервью американским СМИ Кирилл Дмитриев, который прилетел в столицу США на переговоры с командой Дональда Трампа. По его словам, Москва, Вашингтон и Киев находятся «достаточно близко к осуществимому дипломатическому решению».

Ранее Дмитриев высказался об экономических издержках России из-за СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами