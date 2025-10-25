Глава РФПИ высказался об экономических издержках России из-за СВО

Издержки Российской Федерации из-за конфликта вокруг Украины не сравнимы по значимости с вопросами безопасности РФ. Об этом в интервью журналистке Ларе Логан заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, сообщает РИА Новости.

«Цена значительная, но какова цена иметь риски в сфере безопасности для самого существования России. Какова цена этому?» — сказал глава РФПИ, отвечая на вопрос об экономических издержках РФ, связанных с украинским конфликтом.

7 октября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции (СВО) полностью остается за российской армией.

Также глава государства сказал, что Россия должна достичь всех целей специальной военной операции на Украине.

26 сентября Путин отметил, что Россия добивается успехов и в военной сфере, и в экономике, и в сфере обеспечения безопасности.

Новость дополняется.