На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Съезд «Справедливой России» избрал председателя партии

Сергей Миронов избран председателем партии «Справедливая Россия»
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

На съезде партии «Справедливая Россия» решением делегатов председателем партии вновь избран Сергей Миронов. Об этом пишет ТАСС.

«Сергей Михайлович [Миронов] избран председателем партии», — объявил член президиума центрального совета партии Валерий Гартунг на XV съезде партии.

Решение было принято единогласно. «За» проголосовало 190 делегатов съезда.

Миронов занимает пост председателя партии с момента ее образования в 2006 году, за исключением периода 2011-2013 годов, когда он являлся лидером партии.

Первым заместителем председателя партии стал Александр Бабаков — член центрального совета и вице-спикер Госдумы. Согласно результатам голосования, его кандидатуру поддержали 188 делегатов, против высказались лишь двое.

Съезд партии проходит в субботу, 25 октября. В ходе встречи партия провела реорганизацию руководящей структуры, отказавшись от института сопредседателей и введя должности заместителей председателя. Ими избраны стали писатель Захар Прилепин и глава Аппарата партийной фракции в Госдуме Руслан Татаринов.

Ранее Сергей Миронов призвал к ужесточению миграционной политики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами