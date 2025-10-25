Съезд «Справедливой России» избрал председателя партии

На съезде партии «Справедливая Россия» решением делегатов председателем партии вновь избран Сергей Миронов. Об этом пишет ТАСС.

«Сергей Михайлович [Миронов] избран председателем партии», — объявил член президиума центрального совета партии Валерий Гартунг на XV съезде партии.

Решение было принято единогласно. «За» проголосовало 190 делегатов съезда.

Миронов занимает пост председателя партии с момента ее образования в 2006 году, за исключением периода 2011-2013 годов, когда он являлся лидером партии.

Первым заместителем председателя партии стал Александр Бабаков — член центрального совета и вице-спикер Госдумы. Согласно результатам голосования, его кандидатуру поддержали 188 делегатов, против высказались лишь двое.

Съезд партии проходит в субботу, 25 октября. В ходе встречи партия провела реорганизацию руководящей структуры, отказавшись от института сопредседателей и введя должности заместителей председателя. Ими избраны стали писатель Захар Прилепин и глава Аппарата партийной фракции в Госдуме Руслан Татаринов.

Ранее Сергей Миронов призвал к ужесточению миграционной политики.