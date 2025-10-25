На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Справедливая Россия» реорганизовала руководящую структуру партии

«Справедливая Россия» упразднила институт сопредседателей партии
Максим Блинов/РИА «Новости»

Партия «Справедливая Россия» провела реорганизацию руководящей структуры, отказавшись от института сопредседателей и введя должности заместителей председателя. Об этом пишет РИА Новости.

«Предлагается ликвидировать институт сопредседателей, у нас будут должностные лица — председатель партии, первый заместитель председателя партии, два заместителя председателя партии», – заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в ходе пленарного заседания XV съезда партии.

Участники съезда также проголосовали за внесение в бюллетень для тайного голосования кандидатур на новые руководящие посты. На должность первого заместителя председателя партии предложен Александр Бабаков, а на должности заместителей – Захар Прилепин и Руслан Татаринов.

Помимо этого, съезд проведет голосование по избранию председателя партии, на этот пост выдвинута кандидатура Сергея Миронова.

В соответствии с изменениями, внесенными в Устав партии, на руководящие должности теперь будут избираться на срок четыре года, вместо прежних 2,5 года.

Ранее «Справедливая Россия — За правду» решила восстановить прежнее название.

