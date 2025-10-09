Глава «Справедливой России — за правду» призвал к ужесточению миграционной политики

Только 28% прибывающих в Россию мигрантов собираются работать, поэтому необходимо ужесточение миграционной политики. Об этом заявил в ходе авторского шоу журналиста Ильи Гогуа «Свидетели и Гогуа» председатель партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов. Выпуск вышел в рамках метапроекта «Телега Online».

В ходе интервью политик обсудил широкий круг тем — от миграционной политики и уровня бедности в России до роли Центробанка и состояния отечественной медицины. А также призвал к введению визового режима со странами Центральной Азии, обязательной биометрии на границе и депортации семей нарушителей.

Кроме того, Миронов рассказал о личных отношениях с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что они «остались неизменными». Он назвал Путина «прекрасным дипломатом» и привел в пример встречу президентов России и США на Аляске. «Мы только можем догадываться, что было на Аляске… Но я уверен, что это был действительно высочайший уровень переговоров», — заявил политик.

В качестве источника средств для повышения МРОТ депутат предложил отменить возврат НДС государственным корпорациям при экспорте сырья.

Миронов также выступил с инициативой ограничить торговую наценку на социально значимые продукты питания. По его словам, для 25–27 наименований базовых товаров наценка не должна превышать 15%.

Критике Миронова подверглась и политика Центробанка. Он назвал ее «вредительством» и предложил передать Госдуме право утверждать повышение ключевой ставки. «Если Центробанк планирует хотя бы на 1% увеличить ставку, это должно решаться через парламент», — подчеркнул политик.

Говоря о сфере здравоохранения, Миронов выступил против «оптимизации» медицины и за сохранение бесплатной системы. Он предложил приравнять медработников и педагогов по статусу и социальным гарантиям к государственным служащим.