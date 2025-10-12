На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эрдоган рассказал, кому выгоден конфликт на Украине

Эрдоган: боевые действия на Украине выгодны торговцам кровью
Владимир Смирнов/РИА Новости

Боевые действия на Украине выгодны «торговцам кровью». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Трабзоне, передает РИА Новости.

«Время от времени обостряющаяся кровопролитная война вызывает обеспокоенность не только в нашем регионе, но и во всем мире. <..> «Как и в любой войне, здесь ищут выгоду торговцы кровью», — заявил он.

По словам Эрдогана, Турция стремится проводить «сбалансированную и справедливую» политику на фоне боевых действий. В рамках этой сбалансированной политики Турция контактирует с обеими сторонами конфликта и готова сделать все от нее зависящее для разрешения кризиса.

До этого Эрдоган заявил президенту РФ Владимиру Путину о необходимости ускорить дипломатические инициативы по Украине.

Также Эрдоган заявлял, что поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским и не собирается отказываться от посредничества по Украине. По мнению главы Турции, эти контакты ускоряют мирный процесс.

Ранее Турция выразила готовность взять больше ответственности за мир на Украине.

