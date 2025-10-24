Эрдоган заявил о готовности Турции организовать саммит Россия — США

Турция готова принять возможный саммит Россия — США. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из тура по странам Персидского залива, передает РИА Новости.

«Здесь еще раз проявилась важность Турции или Стамбула в видении мира. Мы в любой момент готовы принять у себя такую встречу. Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась. Мы считаем, что для прекращения этой войны полезен любой диалог», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Турция с самого начала конфликта работала над урегулированием ситуации. По его словам, Анкара находится в хороших отношениях с обеими сторонами, в связи с чем она обладает преимуществом на пути к миру.

22 октября президент США Дональд Трамп сообщил об отмене встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште, о которой было объявлено на прошлой неделе. Американский лидер выразил мнение, что на этой встрече не удалось бы добиться «того, что нужно». При этом Трамп не исключил, что встреча с Путиным состоится в будущем.

Ранее Путин высказался о подготовке к переговорам с Трампом в Будапеште.