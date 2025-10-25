В минфине США оценили торговые переговоры с КНР

Торговые переговоры между делегациями США и Китая в Малайзии завершились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Сегодняшние переговоры завершились. Они были очень конструктивными, и мы ожидаем, что они возобновятся утром (воскресенья. — «Газета.Ru»)», — цитирует агентство слова представителя американского министерства финансов.

В субботу Центральное телевидение Китая рассказало о начале переговоров по вопросам торговли между американской и китайской делегациями в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

10 октября президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» КНР в торговле.

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка. Объявление Трампа вызвало обвал на фондовом рынке США с потерей капитализации в $1,65 трлн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

