Папа Римский может приехать в Белоруссию

БелТА: спецпосланник Льва XIV надеется, что понтифик сможет посетить Белоруссию
Remo Casilli/Reuters

Спецпосланник папы Римского Льва XIV Клаудио Гуджеротти выразил надежду, что понтифик в будущем сможет приехать в Республику. Об этом сообщает агентство БелТА.

Гуджеротти участвует приехал в Белоруссию на мероприятия по случаю 100-летия Пинской епархии.

«Несмотря на все трудности, испытания, вы всегда сохраняете достоинство. И это я хочу сказать папе. Также передать ему все ваши приветствия и молитвы. Будем надеяться, что в будущем он тоже сможет лично вас увидеть, и увидеть то, что видел я, когда был здесь», — сказал спецпосланник.

Пинская епархия была основана 25 октября 1925 года. Сейчас она является одной из четырех католических епархий в Беларуси и охватывает территорию Брестской и Гомельской областей, пишет агентство.

18 октября Папа Римский Лев XIV предложил провести переговоры по урегулированию украинского конфликта на территории Ватикана. Тогда председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов напомнил, что Италия и Ватикан имеют соглашение о беспрепятственном доступе, поэтому проблем с логистикой быть не должно.

Ранее Папа Римский причислил к лику святых семь служителей церкви.

