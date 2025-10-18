Папа Римский предложил провести переговоры по Украине в Ватикане

Папа Римский Лев XIV предложил провести переговоры по урегулированию украинского конфликта на территории Ватикана. Об этом «Ленте.ру» рассказал председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

«Высокие люди в Святом престоле заверяют меня, что Папа Лев полностью придерживается политики Папы Франциска и видит Святой престол как площадку для переговоров», — сказал он.

Севастьянов напомнил, что Италия и Ватикан имеют соглашение о беспрепятственном доступе, поэтому проблем с логистикой быть не должно.

15 августа сообщалось, что Папа Римский в день католического праздника Успения Девы Марии, совпавшего с проведением саммита США и России по вопросу урегулирования кризиса на Украине, вознес молитву о мирном завершении «усиливающегося оглушающего насилия» военных конфликтов по всему миру.

Ранее Папа Римский предложил Зеленскому провести переговоры с Россией в Ватикане.