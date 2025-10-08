В Германии отменили возможность получения гражданства за три года

Немецкий парламент одобрил законопроект, предусматривающий отмену ускоренной процедуры получения гражданства Германии после трех лет проживания в стране. Соответствующий документ был принят большинством голосов, сообщается на сайте бундестага.

За инициативу проголосовали 450 депутатов, против высказались 134, еще двое воздержались.

Речь идет об отмене закона, принятого в 2024 году при канцлере Олафе Шольце и позволявшего иностранцам, имеющим особые академические или профессиональные заслуги и достигшим успехов в интеграции, получить немецкое гражданство всего за три года.

Действующий канцлер Фридрих Мерц неоднократно критиковал миграционную политику своего предшественника и обещал отменить упрощенный режим получения паспортов.

В конце мая экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала предпринимаемые немецким правительством меры по борьбе с нелегальной миграцией. По ее мнению, ужесточение погранконтроля и другие подобные шаги могут стоить свободы передвижения в Европе. Меркель призвала искать решение миграционных проблем в ЕС сообща. Как в ФРГ борются с нелегалами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии депутата АдГ исключили из фракции за поездку в Санкт-Петербург.