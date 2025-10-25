Стало известно, сколько денег ЕС потеряет в случае конфискации активов РФ

Страны — члены Европейского союза (ЕС) рискуют потерять не менее $238 млрд, вложенных в российскую экономику, в случае конфискации активов РФ для выдачи так называемого «репарационного кредита» Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

По информации агентства, в данный момент на счетах бельгийского Euroclear заблокированы российские активы на сумму около $224,5 млрд. Речь идет как о суверенных, так и частных средствах. Сейчас под санкциями регионального содружества находятся 683 организации и 1980 физических лиц.

Информация о том, сколько из этих средств принадлежат Центральному банку РФ, отсутствует. При этом в материале подчеркивается, что в текущем году они приносили Euroclear порядка 90% доходов от всех российских активов, а в 2024 году — менее 80%.

«Если эти средства будут конфискованы, то объединение может лишиться $238 млрд вложений в российскую экономику», — подчеркивается в статье.

24 октября газета Politico со ссылкой на источники в ЕС написала, что региональное содружество решило отложить до декабрьского саммита решение об использовании замороженных активов РФ для выдачи «репарационного кредита» Украине. Как отметили журналисты, странам — членам объединения до сих пор не удалось достичь какого-либо прорыва по вопросу «репарационного кредита». Они лишь договорились представить новые предложения в декабре 2025 года.

Ранее в Бельгии не поддержали экспроприацию активов РФ, блокированных в ее юрисдикции.