ЕС отложил решение по изъятию российских активов до саммита в декабре

Politico: ЕС отложил решение о конфискации активов России до декабря
true
true
true
close
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейский союз отложил до декабрьского саммита решение об использовании замороженных российских активов по схеме так называемого репарационного кредита для Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в ЕС.

Как отмечает издание, прорыва по вопросу репарационного кредита достигнуть не удалось. В итоговом заявлении саммита содержится лишь поручение Еврокомиссии представить новые предложения в декабре.

Издание также сообщает, что заявление по Украине было принято 26 из 27 стран ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не участвовал в обсуждении, поскольку в это время принимал участие в «Марше мира» — митинге своих сторонников в Будапеште, приуроченном к годовщине венгерского восстания 1956 года.

Как писало агентство Reuters, Украина считает, что Европа должна обеспечить Киев деньгами с замороженных российских активов до конца 2025 года.

ЕС был намерен предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €140 млрд за счет замороженных российских активов, хранящихся в финансовом агентстве Euroclear. Кредит должен был быть предоставлен на условии, что Россия использует замороженные активы для покрытия так называемых военных репараций после окончания конфликта.

Ранее в ЕК заявили о готовности Канады и Британии выдать Украине кредит из активов России.

