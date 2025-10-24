ЕС отложил решение по изъятию российских активов до саммита в декабре

Европейский союз отложил до декабрьского саммита решение об использовании замороженных российских активов по схеме так называемого репарационного кредита для Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в ЕС.

Как отмечает издание, прорыва по вопросу репарационного кредита достигнуть не удалось. В итоговом заявлении саммита содержится лишь поручение Еврокомиссии представить новые предложения в декабре.

Издание также сообщает, что заявление по Украине было принято 26 из 27 стран ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не участвовал в обсуждении, поскольку в это время принимал участие в «Марше мира» — митинге своих сторонников в Будапеште, приуроченном к годовщине венгерского восстания 1956 года.

Как писало агентство Reuters, Украина считает, что Европа должна обеспечить Киев деньгами с замороженных российских активов до конца 2025 года.

ЕС был намерен предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €140 млрд за счет замороженных российских активов, хранящихся в финансовом агентстве Euroclear. Кредит должен был быть предоставлен на условии, что Россия использует замороженные активы для покрытия так называемых военных репараций после окончания конфликта.

Ранее в ЕК заявили о готовности Канады и Британии выдать Украине кредит из активов России.