Россиян предупредили о сезонном всплеске киберпреступности

Осенью в России традиционно ожидается сезонный всплеск активности кибермошенников, поэтому важно напоминать детям и пожилым о правилах информационной безопасности. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов.

По его словам, прежде всего важно не сохранять личные данные в браузере на общедоступных устройствах. Кроме того, важно использовать двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, которые связаны с финансами или персональными данными. Раз в месяц эксперт порекомендовал менять пароли, чистить список контактов в почте и мессенджерах.

«Через портал Госуслуги теперь можно проверить и заблокировать неиспользуемые SIM-карты, запретить оформление кредитов без вашего ведома и заблокировать любые операции с вашей недвижимостью. Это новые, очень важные функции, которые помогут обезопасить себя», – заключил Вехов.

В Telegram-канале УБК МВД РФ «Вестник киберполиции России» до этого назвали основные правила защиты от мошенников. Правоохранители отметили, что прежде всего мошенники пытаются завладеть вниманием жертвы, поэтому следует прерывать звонок или переписку сразу, как только услышали подозрительную информацию или просьбу.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат ответственность за киберпреступления и онлайн-мошенничество.