На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прилепин может покинуть партию «Справедливая Россия»

РИА Новости: Прилепин может объявить о выходе из партии «Справедливая Россия»
true
true
true
close
Telegram-канал «Захар Прилепин»

Российский писатель и публицист Захар Прилепин, возможно, объявит о выходе из партии «Справедливая Россия — За правду» на предстоящем съезде. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в окружении писателя.

«Скорее всего, на съезде скажет, что уходит в заместители лидера партии Сергея Миронова, а следом приостановка членства и уход в зону специальной военной операции», — сказал источник.

Кроме того, отметил собеседник агентства, на съезде партия может вернуть себе прежнее название «Справедливая Россия».

Съезд партии состоится 25 октября.

21 октября стало известно, что Прилепин планирует заключить новый военный контракт, чтобы вернуться на фронт. Писатель заявил, что берет паузу в литературной деятельности как минимум на срок своего военного контракта.

В июле публицист рассказал, что обсуждал с женой возможность переезда в другую страну. По словам Прилепина, разговор длился три минуты. Жена спросила его, планирует ли он переехать после покушения. Он ответил, что нет. Прилепин попросил не наделять его слова «дополнительными смыслами».

Ранее Прилепин высказался о передаче России всего Донбасса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами