СМИ: Прилепин готовится отправиться на СВО

Российский писатель Захар Прилепин планирует заключить новый военный контракт, чтобы вернуться на фронт. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

«Захар сейчас находится в Донбассе и возобновляет военную службу», — сказали агентству.

В июле публицист рассказал, что обсуждал с женой возможность переезда в другую страну. По словам Прилепина, разговор длился три минуты. Жена спросила его, планирует ли он переехать после покушения. Он ответил, что нет. Прилепин попросил не наделять его слова «дополнительными смыслами».

Как заявил писатель, он решил относиться к покушениям спокойно и принять как данность, если его деятельность приведет к кончине.

6 мая 2023 года в машине, в которой Прилепин ехал со своим соратником Александром Шубиным в Нижегородской области, произошел взрыв. Писателю провели несколько операций. Следственный комитет квалифицировал происшедшее как теракт.

В результате взрыва писатель был тяжело ранен и долгое время провел в больнице.

