Шаляпин будет определять содержание дзена в еде известной сети ресторанов

Певец Прохор Шаляпин стал директором по спокойствию в сети ресторанов Tanuki Family. Это «Газете.Ru» подтвердили в пресс-службе заведения.

«В декабре мы поняли, что одного дзен-меню недостаточно, чтобы замедлиться и успокоиться, поэтому наняли человека, который будет приносить спокойствие лично. Философия Прохора Андреевича как нельзя лучше отражает то, чего мы хотим пожелать всем под конец 2026 года — любви к себе, здорового гедонизма и удовольствия от жизни без лишних тревог», — заявили в пресс-службе.

Шаляпин отметил, что стал директором спокойствия в рамках нового реалити-шоу. Подробности проекта неизвестны.

В пресс-службе рассказали, что в ресторане Шаляпин будет определять содержание дзена во вкусе каждого блюда, тестировать зимний спешл, проверять на умиротворяющую атмосферу и поддерживать гостей в своем фирменном стиле.

В мае Шаляпину предложили должность координатора рабочего кайфа после того, как он заявил о поиске таковой в социальных сетях. На одном из сайтов появилось объявление от имени известного онлайн-кинотеатра.

