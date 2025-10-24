На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британский политик раскрыл обиду Трампа на Путина

Британский политик Фарадж: Трамп считает, что Путин выставил его дураком
Julia Demaree Nikhinson/AP

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин выставил его дураком. Таким мнением с Bloomberg поделился лидер правой партии Великобритании Reform UK Найджел Фарадж.

«Трамп]оказывает огромное давление [на Путина]. Думаю, Трамп считает, что Путин выставил его дураком», — сказал Фарадж.

Политик отметил, что он изначально надеялся на скорейшее урегулирование конфликта на Украине благодаря усилиям американского лидера. В пример Фарадж привел недавнее перемирие между Израилем и ХАМАС.

«Очевидно, этого не произойдет», — считает он.

Фарадж заявил, что он 15 лет назад, возможно, сказал, что восхищался Путиным «как политиком, но не как человеком».

Также британский политик напомнил, что, выступая в Европейском парламенте в 2014 году, предсказал боевые действия на территории Украины. Он также сказал, что с большой осторожностью отнесся бы к отправке британских военнослужащих на Украину, и подчеркнул, что, как и Трамп, не является «подстрекателем войны».

23 октября в Белом доме заявили, что встреча президентов России и США все еще возможна, однако она должна дать ощутимый результат.

Ранее Медведев заявил, что Россию вынудили пойти на жесткие меры.

