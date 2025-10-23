Белый дом: встреча Путина и Трампа все еще возможна

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа все еще возможна, однако она должна дать ощутимый результат. Об этом заявили в Белом доме, передает ТАСС.

«Встреча между двумя лидерами не снята целиком с повестки дня. Думаю, что президент [Трамп] и вся администрация [США] надеются на то, что однажды она состоится. Однако мы хотим гарантировать, что у нее будет осязаемый позитивный результат», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

22 октября Трамп сообщил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште. Кроме того, США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа. При этом глава США выразил мнение, что процесс урегулирования конфликта на Украине идет «достаточно хорошо», и потребовал от российской стороны согласиться на прекращение огня по линии фронта, зафиксировав свои нынешние позиции.

На это Путин ответил, что речь идет скорее о переносе встречи лидеров.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский, по данным издания «Страна», заявил 23 октября, что сорвал встречу президентов России и США.

Ранее Медведев заявил, что Россию вынудили пойти на жесткие меры.