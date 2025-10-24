Стало известно о готовящихся санкциях Европы в отношении «Лукойла»

Европейский союз разрабатывает санкции в отношении «Лукойла» и ищет пути сокращения связей с компанией на фоне ее включения в санкционный список США. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на источник.

Как рассказали журналистам Брюссель работает над запретом на сделки с компанией. При этом «Лукойл» сохраняет присутствие в Европе, следует из материала.

«Нам нужно найти способ отмежеваться от этих вещей, прежде чем мы сможем ввести санкции в полной мере», — сказал источник.

До этого CNN сообщило, что финансовые учреждения Запада на фоне новых санкций Вашингтона против нефтяного сектора РФ прекратят сотрудничество с «Лукойлом» и «Роснефтью».

23 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме усомнились в самостоятельности Трампа.