На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пригожин: Пугачева могла повлиять на Зеленского, но решила «подурачиться»

Продюсер Пригожин: Пугачева могла повлиять на Зеленского
true
true
true
close
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире подкаста «ДаДа — НетНет» заявил, что певица Алла Пугачева обладала беспрецедентным влиянием в индустрии развлечений России и могла консолидировать всех ее представителей.

Пригожин выразил мнение, что артистка, в том числе, у могла повлиять на международные отношения России и Украины:

«Это она была властью в этой стране в области шоу-бизнеса. Это она могла консолидировать весь шоу-бизнес. Это она могла пойти к Володе Зеленскому и сказать: «Вовочка, давайте построим культурный мост и сделаем что-нибудь, чтобы люди выжили».

Пригожин осудил Пугачеву за то, что она решила уехать из России на фоне специальной военной операции. Он предположил, что основная причина отъезда исполнительницы заключалась в ее желании артистки «подурачиться» и вернуть себе прежнее влияние в индустрии.

Еще недавно в интервью радио «Комсомольская правда» Пригожин охарактеризовал Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и Пугачеву как «умных, хитрых и циничных людей, которые ничего не делают просто так».

«Если бы таким людям, как Алла Борисовна, давали власть, поверьте, нас с вами бы, наверное, сегодня здесь не было бы в студии. Они просто торгуют своими эмоциями, манипулируют этой любовью общества», — говорил он.

Ранее СМИ раскрыли, что Галкин тайно приезжает в Россию ради лечения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами