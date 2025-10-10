Пригожин: Пугачева могла повлиять на Зеленского, но решила «подурачиться»

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире подкаста «ДаДа — НетНет» заявил, что певица Алла Пугачева обладала беспрецедентным влиянием в индустрии развлечений России и могла консолидировать всех ее представителей.

Пригожин выразил мнение, что артистка, в том числе, у могла повлиять на международные отношения России и Украины:

«Это она была властью в этой стране в области шоу-бизнеса. Это она могла консолидировать весь шоу-бизнес. Это она могла пойти к Володе Зеленскому и сказать: «Вовочка, давайте построим культурный мост и сделаем что-нибудь, чтобы люди выжили».

Пригожин осудил Пугачеву за то, что она решила уехать из России на фоне специальной военной операции. Он предположил, что основная причина отъезда исполнительницы заключалась в ее желании артистки «подурачиться» и вернуть себе прежнее влияние в индустрии.

Еще недавно в интервью радио «Комсомольская правда» Пригожин охарактеризовал Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и Пугачеву как «умных, хитрых и циничных людей, которые ничего не делают просто так».

«Если бы таким людям, как Алла Борисовна, давали власть, поверьте, нас с вами бы, наверное, сегодня здесь не было бы в студии. Они просто торгуют своими эмоциями, манипулируют этой любовью общества», — говорил он.

Ранее СМИ раскрыли, что Галкин тайно приезжает в Россию ради лечения.