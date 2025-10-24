На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Санду выдвинула жившего на Украине выпускника МГУ на пост премьера Молдавии

Санду подписала указ о выдвижении бизнесмена Мунтяну в премьер-министры Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении кандидатом на пост премьер-министра страны бизнесмена Александра Мунтяну, который является также гражданином Румынии и США. Об этом сообщает пресс-служба главы молдавского государства.

«Александр Мунтяну назначается кандидатом на должность премьер-министра», — говорится в документе.

Мунтяну родился 20 января 1964 года в Кишиневе Молдавской ССР. Учился на физическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Имеет степень магистра в области управления экономической политикой Колумбийского университета.

Александр Мунтяну также известен своей деятельностью в сфере инвестиций и участием в международных культурных и образовательных проектах. Отмечается, что он никогда не занимал политических должностей, а последние 20 лет прожил на территории Украины.

13 октября действующий премьер-министр Молдавии Дорин Речан отказался возглавить новое правительство, которое будет сформировано после парламентских выборов Партией действия и солидарности. Он также собирается сдать депутатский мандат и вернуться к бизнесу.

Ранее Захарова назвала «кринж-цирком» выборы в Молдавии.

