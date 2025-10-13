На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Действующий премьер Молдавии отказался от своего поста в новом правительстве

Дорин Речан отказался от поста премьера в новом правительстве Молдавии
true
true
true
close
Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Действующий премьер-министр Молдавии Дорин Речан отказался возглавить новое правительство, которое будет сформировано после парламентских выборов Партией действия и солидарности (ПДС). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы планировали выдвинуть Речана кандидатом на должность премьер-министра, однако он сообщил нам, что его работа в правительстве завершается на этом этапе», — заявил на совместной пресс-конференции с Речаном председатель ПДС Игорь Гросу.

Речан уточнил, что также намерен отказаться от депутатского мандата и вернуться к бизнесу.

1 октября Речан на первом заседании правительства после прошедших выборов заявил, что Кремль якобы не оставит страну в покое, однако Кишинев знает, что делать.

По его словам, речь идет о формировании устойчивых институтов и проведении реформы правосудия, что позволит стране «создать Европу у себя дома».

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность», набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов. Какие выводы можно сделать по итогам голосования и как правящая партия могла фальсифицировать результаты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Санду захотела найти решение по выводу российских войск из Приднестровья.

