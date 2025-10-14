Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (PAS) намерена предложить президенту Майе Санду выдвинуть на пост премьер-министра предпринимателя Александра Мунтяну. Об этом сообщил спикер парламента Игорь Гросу на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«PAS дождется утверждения депутатских мандатов Конституционным судом и созыва сессии парламента президентом Майей Санду, а после формирования парламентских фракций обратится к главе государства с кандидатурой Мунтяну», — написал он.

Александр Мунтяну — молдавский экономист и бизнесмен. Он известен своей деятельностью в сфере инвестиций и участием в международных культурных и образовательных проектах. Отмечается, что он никогда не занимал политических должностей, а последние 20 лет прожил на территории Украины.

5 октября стало известно, что учрежденная президентом Молдавии Майей Санду Партия действия и солидарности (ПДС) получила 55 мандатов в 101-местном парламенте.

Ранее Захарова назвала «кринж-цирком» выборы в Молдавии.