На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Представитель МИД Захарова ответила на личный вопрос

Представитель МИД Захарова рассказала, что крестилась в сознательном возрасте
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Tsargrad.tv рассказала, что крестилась в сознательном возрасте, уже будучи студенткой.

По словам дипломата, однажды во время каникул вместе с семьей она отправилась на Кипр, а затем в Израиль. Ей удалось побывать в Вифлееме, Иерусалиме, в Храме Гроба Господня и других святых местах. С особой теплотой Захарова вспоминает женщину-экскурсовода, которая сопровождала ее группу.

«Все, что экскурсовод нам рассказывала, сопровождалось моими познаниями через искусство, через культуру. Потому что библейские сюжеты — они же распространены буквально во всем, что нас окружает», — поделилась представитель МИД.

По возвращении в Москву было принято решение о крещении, добавила она.

До этого в интервью изданию Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп искренне желает добиться урегулирования конфликта на Украине, однако ему приходится бороться с давлением оппонентов.

Так называемое мировое либеральное сообщество активно пытается исказить те смыслы, с которыми американский лидер и его администрация пришли к власти, отметила она.

Ранее Захарова объяснила, почему на самом деле россиян не пускают на Олимпиаду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами