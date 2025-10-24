Представитель МИД Захарова ответила на личный вопрос

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Tsargrad.tv рассказала, что крестилась в сознательном возрасте, уже будучи студенткой.

По словам дипломата, однажды во время каникул вместе с семьей она отправилась на Кипр, а затем в Израиль. Ей удалось побывать в Вифлееме, Иерусалиме, в Храме Гроба Господня и других святых местах. С особой теплотой Захарова вспоминает женщину-экскурсовода, которая сопровождала ее группу.

«Все, что экскурсовод нам рассказывала, сопровождалось моими познаниями через искусство, через культуру. Потому что библейские сюжеты — они же распространены буквально во всем, что нас окружает», — поделилась представитель МИД.

По возвращении в Москву было принято решение о крещении, добавила она.

До этого в интервью изданию Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп искренне желает добиться урегулирования конфликта на Украине, однако ему приходится бороться с давлением оппонентов.

Так называемое мировое либеральное сообщество активно пытается исказить те смыслы, с которыми американский лидер и его администрация пришли к власти, отметила она.

