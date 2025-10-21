Захарова: Трамп искренне желает урегулировать конфликт на Украине

Президент США искренне желает добиться урегулирования конфликта на Украине, однако ему приходится бороться с давлением оппонентов. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Трамп и его сторонники пришли, действительно, с желанием урегулировать ситуацию на Украине. <...> Доказательство этому — это то, что они говорят о первопричинах. Они не просто говорят: давайте, мол, быстро несите бумагу, перо — мы все это быстренько решим, подпишем, садимся за стол», — сказала дипломат.

Она добавила, что так называемое мировое либеральное сообщество активно пытается исказить те смыслы, с которыми Трамп и его администрация пришли к власти.

20 октября американский лидер заявил о риске серьезных последствий в случае, если не удастся урегулировать конфликт на Украине. При этом он не уточнил, кого именно затронут эти последствия.

