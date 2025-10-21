На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова: Трамп искренне желает урегулировать конфликт на Украине

Представитель МИД РФ Захарова: Трамп искренне хочет решить конфликт на Украине
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Президент США искренне желает добиться урегулирования конфликта на Украине, однако ему приходится бороться с давлением оппонентов. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Трамп и его сторонники пришли, действительно, с желанием урегулировать ситуацию на Украине. <...> Доказательство этому — это то, что они говорят о первопричинах. Они не просто говорят: давайте, мол, быстро несите бумагу, перо — мы все это быстренько решим, подпишем, садимся за стол», — сказала дипломат.

Она добавила, что так называемое мировое либеральное сообщество активно пытается исказить те смыслы, с которыми Трамп и его администрация пришли к власти.

20 октября американский лидер заявил о риске серьезных последствий в случае, если не удастся урегулировать конфликт на Украине. При этом он не уточнил, кого именно затронут эти последствия.

Ранее Трамп рассказал об отношениях между Путиным и Зеленским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами