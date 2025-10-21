Захарова объяснила, почему на самом деле россиян не пускают на Олимпиаду

Начало специальной военной операции на Украине не является причиной отстранения россиян от Олимпиады. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«А что с ней (с Олимпиадой. — «Газета.Ru») происходит? Или надо будет принимать на веру западную парадигму: о том, что граждан России не пускают просто потому, что случился 2022 год. А на самом-то деле не поэтому, а потому что идет полное извращение олимпийских принципов. И сам олимпизм, и как принцип, и как явление, и как традиция, просто уничтожается у нас на глазах», — сказала дипломат.

Она добавила, что в олимпийском движении продолжает «насаждаться ультралиберальная парадигма», которой вынуждены следовать его представители.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее в Госдуме увидели возможность для возвращения россиян на международные соревнования.