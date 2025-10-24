На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В НАТО хотят создать «постоянное военно-морское присутствие» в Черном море

Экс-главком Ставридис: нужно отправить эсминцы и минные тральщики в Черное море
true
true
true
close
US Navy/Global Look Press

Странам НАТО нужно обеспечить постоянное военно-морское присутствие своих сил на Черном море в качестве одного из элементов гарантий безопасности Украины. Об этом в материале для Bloomberg заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис.

«Потребуется постоянное военно-морское присутствие НАТО (в Черном море – «Газета.Ru»), включая два-три эсминца или фрегата на базах, аналогичное количество минных тральщиков и разумное воздушное прикрытие», — подчеркнул он.

По словам Ставридиса, этот контингент мог бы действовать из портов НАТО в Румынии, Болгарии и Турции.

Обобщая гарантии безопасности Киеву со стороны НАТО, Ставридис до этого подчеркивал, что они должны включать в себя три направления: морское, воздушное и наземное.

На Черном море, писал Ставридис, НАТО также должно предоставить гарантии свободного экспорта продукции. Также альянсу необходимо предотвратить блокаду портов путем размещения международных сил.

В воздухе, как отметил Ставридис, следует организовать бесполетную зону, которая будет находиться под контролем авиации Североатлантического альянса и Украины. Помимо этого, как утверждает бывший главнокомандующий, потенциал Киева нужно усилить дальнобойными системами.

Экс-главком добавил, что наземные гарантии безопасности для Украины должны включать размещение на территории республики международного контингента, действующих под национальными флагами.

Ранее Макрон высказался о территориальных уступках со стороны Украины.

Переговоры о мире на Украине
