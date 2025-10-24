Экс-главком НАТО назвал три возможных гарантии безопасности Украине

Экс-главком Ставридис: Украине могут дать гарантии в море, в воздухе и на земле

Гарантии безопасности для Украины должны включать в себя три направления: морское, воздушное и наземное. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис в своей колонке для Bloomberg.

По словам экс-главкома, на Черном море НАТО должно предоставить гарантии свободного экспорта продукции. Также альянсу необходимо предотвратить блокаду портов путем размещения международных сил.

В воздухе, как отметил Ставридис, следует организовать бесполетную зону, которая будет находиться под контролем авиации Североатлантического альянса и Украины. Помимо этого, как утверждает бывший главнокомандующий, потенциал Киева нужно усилить дальнобойными системами.

Экс-главком добавил, что наземные гарантии безопасности для Украины должны включать размещение на территории республики международного контингента, действующих под национальными флагами. Также Ставридис предложил предоставить Киеву постоянный доступ к наземным боевым системам от западных союзников.

21 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа согласовала гарантии безопасности для Украины в рамках так называемой «коалиции желающих». По его словам, единственный возможный мир для Киева – «прочный и длительный», который обеспечивает гарантии безопасности «защищающейся стороны».

Ранее Макрон высказался о территориальных уступках со стороны Украины.