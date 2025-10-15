Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что выборы президента на Украине не изменят ситуацию, необходима полная капитуляция «киевского режима». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Медведчука, президента Украины Владимира Зеленского могут сменить либо экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, либо глава Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилл Буданов.

«Политику подминают под себя военные. Таким образом, война будет продолжаться до бесконечности, а простому народу ни мира, ни нормальной жизни. Украина как была полигоном, так и останется, а простой народ будет жить в концлагере. Никаких изменений выборы в Украине не дадут», — подчеркнул Медведчук.

Он добавил, что перед выборами на Украине действующий режим должен капитулировать — необходимо разоружить бандитские формирования, реабилитировать незаконно репрессированных, искоренить неонацизм во всех его проявлениях.

В сентябре Медведчук заявлял, что Зеленский тянет Евросоюз и Британию на дно, продолжая выпрашивать на оружие деньги, которых ни у кого нет.

Он обратил внимание, что Зеленский хочет начать новое контрнаступление на фронте. Но, учитывая текущую ситуацию на поле боя, такие планы выглядят безумными.

Ранее стало известно, что население Украины уменьшилось на 8,6 млн человек за шесть лет.