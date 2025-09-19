На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Население Украины уменьшилось на 8,6 млн человек за шесть лет

Население Украины сократилось до 28,7 млн человек
Thomas Peter/Reuters

Численность населения Украины опустилась ниже 29 млн человек. Об этом сообщает издание «Украинские национальные новости» со ссылкой на данные Государственной миграционной службы.

«Общее количество лиц, официально подавших данные о своем месте жительства (на 2025 год — прим. ред.), составляет 28,7 миллиона», — говорится в публикации.

Кроме того, издание сообщает о наличии 3,7 млн официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц в стране.

В июле украинское агентство УНИАН, ссылаясь на данные Министерства социальной политики Украины, сообщило о значительном сокращении численности трудоспособного населения в стране. По сравнению с 2021 годом, этот показатель уменьшился на 40%.

В декабре 2024 года Виктор Медведчук, экс-лидер запрещенной на Украине пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и глава движения «Другая Украина», заявил, что электронная перепись населения, проведенная правительством, зафиксировала численность населения Украины (без учета территорий, неподконтрольных Киеву до 24 февраля 2022 года) на 1 декабря 2019 года в размере 37,3 миллиона человек. Таким образом, за шесть лет показатель сократился на 8,6 млн человек.

Ранее на Украине молодежи разрешили уезжать за границу.

Новости Украины
