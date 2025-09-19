Население Украины уменьшилось на 8,6 млн человек за шесть лет

Численность населения Украины опустилась ниже 29 млн человек. Об этом сообщает издание «Украинские национальные новости» со ссылкой на данные Государственной миграционной службы.

«Общее количество лиц, официально подавших данные о своем месте жительства (на 2025 год — прим. ред.), составляет 28,7 миллиона», — говорится в публикации.

Кроме того, издание сообщает о наличии 3,7 млн официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц в стране.

В июле украинское агентство УНИАН, ссылаясь на данные Министерства социальной политики Украины, сообщило о значительном сокращении численности трудоспособного населения в стране. По сравнению с 2021 годом, этот показатель уменьшился на 40%.

В декабре 2024 года Виктор Медведчук, экс-лидер запрещенной на Украине пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и глава движения «Другая Украина», заявил, что электронная перепись населения, проведенная правительством, зафиксировала численность населения Украины (без учета территорий, неподконтрольных Киеву до 24 февраля 2022 года) на 1 декабря 2019 года в размере 37,3 миллиона человек. Таким образом, за шесть лет показатель сократился на 8,6 млн человек.

Ранее на Украине молодежи разрешили уезжать за границу.