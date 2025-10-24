Бельгия назвала условие для одобрения конфискации активов России

России необходима компенсация, если Москва сможет вернуть себе право распоряжаться своими замороженными активами в Европе. С таким мнением выступил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, передает Euractiv.

По словам премьера, «вероятно, самым важным» условием было бы то, что государства–члены гарантировали бы России немедленную компенсацию активов.

Это требование, пишет портал, «не вызвало бурного энтузиазма за столом переговоров».

Бельгия 23 октября не поддержала экспроприацию активов России, блокированных в ее юрисдикции.

Бельгия поддержала обязательство ЕС «обеспечить финансирование Украины в 2026–2027 годах». При этом в Брюсселе считают, что российские активы должны остаться замороженными до завершения военного конфликта.

Большая часть замороженных в Европе российских активов — чуть более €200 млрд — заблокирована в депозитарии Euroclear в Бельгии. Площадка неоднократно выступала против экспроприации этих средств.

Ранее в ЕК опровергли конфискацию активов России в рамках выдачи кредита Киеву.