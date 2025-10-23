На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЛДПР требует запретить мигрантам водить автобусы после домогательств водителя по отношению к девочке

Депутат Селезнев: мигрантам нужно запретить работать в общественном транспорте
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

ЛДПР предлагает по всей России запретить приезжим иностранцам работать в общественном транспорте после домогательств водителя-мигранта по отношению к 9-летней девочке. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат от ЛДПР Валерий Селезнев.

По словам очевидцев, инцидент произошел 20 октября в одной из маршруток Сабурово в Красногорске. Пассажиры сняли, как водитель засовывал руку под куртку сидящей рядом с ним школьницы. Очевидцы отметили, что девочка была в шоке, а затем вышла на одной из остановок. В полиции сообщили, что в ходе мониторинга интернета обратили внимание на видео, где водитель рейсового автобуса залезает рукой под куртку школьницы.

Как отметил Селезнев, особый цинизм всей ситуации придает то, что ранее на этого водителя уже поступала аналогичная жалоба. При этом правоохранительные органы бездействовали. Он добавил, что ЛДПР считает необходимым квалифицировать это как преступную халатность должностных лиц.

«ЛДПР настаивает на полном запрете на работу мигрантов в общественном транспорте по всей стране», — подчеркнул он.

Депутат отметил, что подобные меры уже успешно действуют в некоторых регионах России, в частности в Тюменской и Калужской областях. Кроме того, по его словам, власти Московской области в этому году ввели ограничения для иностранной рабочей силы «в ряде ключевых сфер».

Несмотря на введение таких запретов, уязвимость общественного транспорта сохраняется, подчеркнул Селезнев.

«Пора на законодательном уровне поставить точку в этом вопросе, перекрыв кадровые лазейки для тех, кто видит в России не возможность применения своих трудовых навыков, а территорию собственной вседозволенности», — подытожил депутат партии.

Ранее водитель автобуса прокомментировал домогательства по отношению к девочке.

