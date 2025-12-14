Цыганова о получении Бабичем гражданства России: «Присасываются к «кормушке»

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале резко прокомментировала получение российского гражданства блогером из Украины Артуром Бабичем.

Цыганова отметила, что после СВО Бабич уехал в США, где выступал с «проукраинских позиций» и учил «релокантов» исполнять гимн Украины. Речь идет о скандале блогера с Даней Милохиным. В ноябре 2022-го тиктокеры исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети.

«Все ли участники СВО получили гражданство России?.. Нужны ли вообще нашей стране подобные перебежчики? Почему именно такие люди, а не настоящие герои, без особых проблем получают гражданство России и присасываются к «кормушке»?» — спросила Цыганова.

В декабре 2024 года Артур Бабич вернулся в Россию, откуда уехал после начала СВО. Блогер заявлял по возвращении, что намерен навсегда поселиться в РФ, поскольку именно здесь находится его аудитория и легче создавать контент.

В 2022-м году Бабич непродолжительное время проживал в США, но вскоре решил перебраться в Армению из-за того, что столкнулся с «безденежьем».

Ранее Аня Покров и Артур Бабич купили квартиру.