В России предложили запретить продажу контрацептивов для супружеских пар

Правозащитный центр «Сорок Сороков» обратился в Государственную думу с предложением ограничить продажу контрацептивов парам, состоящим в браке. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на обращение.

«Это не просто предложение, а шаг к возрождению семьи как основы общества, укреплению национальных ценностей и обеспечению устойчивого будущего нашего народа», — говорится в документе.

По словам общественников, доступность средств контрацепции ведет к снижению рождаемости и углублению демографического кризиса. Они объяснили, что при ограничении доступа к контрацептивам, среднее количество детей на одну семью вырастет с 1,5 до 2,5-3.

Представители инициативы подчеркнули, что мера позволит стабилизировать численность населения, а также создать молодую рабочую силу и снизить нагрузку на пенсионную систему. Помимо этого, данная корректировка повысит экономический потенциал страны.

Активисты предположили, что без решительных мер к 2050 году Россия столкнется с дефицитом 10 млн трудоспособных граждан.

