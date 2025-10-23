В России анонсировали новые массированные удары по Украине

Депутат Колесник: стоит ждать более массированных ударов России по Украине

После заявлений Киева об ударах ВСУ по России стоит ожидать новых массированных атак РФ на инфраструктуру Украины. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«После заявления (главы офиса президента Украины Андрея – «Газета.Ru») Ермака о том, что будут наносить более массированные удары вглубь России, я думаю, что вполне вероятно ожидать еще более массированные многократные удары по Украине», — подчеркнул он.

23 октября МО РФ сообщило о том, что вооруженные силы России нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.

В ночь на 22 октября российские войска нанесли массированный удар по промышленности Украины в качестве ответа на теракты. В МО добавили, что российским войскам удалось достичь целей удара и поразить все назначенные объекты.

Ранее Рогов сообщил об ударе по заводу в Днепропетровской области.