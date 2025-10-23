Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам энергетики Украины

Вооруженные силы России нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает министерство обороны (МО) РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам горючего», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 152 районах, следует из него.

Уточняется, что удары осуществлялись авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

В ночь на 22 октября российские войска нанесли массированный удар по промышленности Украины в качестве ответа на теракты. В МО добавили, что российским войскам удалось достичь целей удара и поразить все назначенные объекты.

