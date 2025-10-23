На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам энергетики Украины

МО: ВС РФ ударили по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает министерство обороны (МО) РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам горючего», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 152 районах, следует из него.

Уточняется, что удары осуществлялись авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

В ночь на 22 октября российские войска нанесли массированный удар по промышленности Украины в качестве ответа на теракты. В МО добавили, что российским войскам удалось достичь целей удара и поразить все назначенные объекты.

Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки «Север».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами