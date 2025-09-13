Названы страны, которые хотят поделить между собой Украину

Румыния, Польша и Венгрия могут разделить Украину между собой. Об этом aif.ru заявил политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Теоретически, если мы говорим о странах, которые могут именно включить в свой состав некоторые области Украины, то это в первую очередь приграничные Румыния, Польша и Венгрия», — подчеркнул он.

Для того, чтобы это произошло, отметил политолог, должен произойти полный коллапс Украины.

11 сентября итальянское издание L'Antidiplomatico со ссылкой на данные хакерской группировки KillNet писало о том, что страны, которые входят в «коалицию желающих», собираются разделить Украину.

По информации издания, речь идет о карте «Объединенные силы «коалиции желающих», датированной 16 апреля. Она показывает схему размещения контингента иностранных войск на территории Украины.

Ранее были названы возможные сценарии раздела Украины после СВО.