В МИД РФ назвали контрпродуктивным решение США ввести новые санкции

Захарова: санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» не повлекут проблем для РФ
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Новые санкции, введенные министерством США против компаний «Лукойл» и «Роснефть», не повлекут проблем для РФ. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

По ее словам, Москва считает решение Вашингтона контрпродуктивным, в том числе с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых результатов в рамках переговорного процесса по Украине.

«Но для нас особых проблем не возникнет в связи с вышеупомянутым решением Минфина [США]», — добавила дипломат.

Она подчеркнула, что РФ за последние годы выработала иммунитет к рестрикциям. В связи с этим страна продолжит развивать свой экономический и политический потенциал, несмотря на санкции.

Как отметила Захарова, попытки нынешней американской администрации взять пример с предшественников и начать вынуждать Москву поступиться национальными интересами не приведут к желаемому результату. Итог будет «провальным с внутриполитической точки зрения», а также негативно повлияет на стабильность глобальной экономики, предупредила представитель МИД.

23 октября США ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Рестрикции затронули нефтедобывающие компании «Лукойл» и «Роснефть».

Ранее журналисты узнали, что на Украине с восторгом восприняли новые санкции США против РФ.

