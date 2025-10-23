СМИ узнали о восторге Украины от новых санкций США против России

Украина и ЕС «с восторгом» восприняли решение администрации президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против РФ. Об этом сообщает газета Politico.

«На Украине и в ЕС с восторгом встретили введение администрацией Трампа санкций в отношении двух крупнейших нефтяных компаний России в среду», — говорится в сообщении издания.

Politico напоминает, что США ввели санкции в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний, «Роснефти» и «Лукойла», а также их дочерних компаний в попытке «оказать давление на Россию».

23 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме усомнились в самостоятельности Трампа.