В МИД РФ заявили, что Европа готовится к войне с Россией

Грушко: ЕС ведет подготовку к военному конфликту с Россией
Jean-Francois Badias/AP

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Европа готовится к военному столкновению с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Это очевидная линия на военную конфронтацию с Россией и вообще на подготовку к военному столкновению с Россией, если говорить о характере военной деятельности и характере военного планирования, которое там осуществляется», — отметил дипломат.

Также Грушко говорил, что учения НАТО у границ России принимают все более агрессивный характер.

По его словам, Европа идет по пути эскалации, передавая Украине все более дальнобойное вооружение.

Дипломат отметил, что риски эскалации российско-украинского конфликта очень велики.

Накануне издание The European Conservative писало, что после саммита стран Евросоюза (ЕС) стало ясно, что лидеры европейских государств не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Издание пишет, что за якобы мирной риторикой Евросоюза кроются на самом деле милитаризация, а также централизация и стремление эскалировать украинский конфликт. ТЕС отмечает, что западные политики выбрали эскалацию отношений с Москвой.

Ранее Орбан обвинил руководство ЕС в использовании конфликта на Украине в своих целях.

