После саммита стран Евросоюза (ЕС) стало ясно, что лидеры европейских государств не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет издание The European Conservative (TEC).

«Для Брюсселя «мир» представляется синонимом продолжения поставок вооружения Украине, ужесточения санкций и построения Европы, основанной на военной готовности», — говорится в публикации.

Издание пишет, что за якобы мирной риторикой Евросоюза кроются на самом деле милитаризация, а также централизация и стремление эскалировать украинский конфликт. ТЕС отмечает, что западные политики выбрали эскалацию отношений с Москвой.

2 октября президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что с Россией воюют фактически все страны Североатлантического альянса. Рассуждая о том, что будет делать РФ в ответ на милитаризацию Европы, российский лидер заявил, что ответ будет весьма убедительным.

Ранее Орбан обвинил руководство ЕС в использовании конфликта на Украине в своих целях.