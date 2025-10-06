Грушко: Европа идет по пути эскалации, оказывая все больше помощи Украине

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что учения НАТО у границ России принимают все более агрессивный характер. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Европа идет по пути эскалации, передавая Украине все более дальнобойное вооружение.

Дипломат отметил, что риски эскалации российско-украинского конфликта очень велики.

«Европа сама идет по пути эскалации. Это выражается как во все большей помощи, которую оказывают западные страны самой Украине, направляя туда все более и более дальнобойные, смертоносные вооружения, и это также выражается в военно-политической ситуации на восточном фланге НАТО, где растет количество учений», — поделился Грушко.

Он добавил, что учения НАТО на восточном фланге приобретают все более агрессивный характер.

Накануне издание The European Conservative писало, что после саммита стран Евросоюза (ЕС) стало ясно, что лидеры европейских государств не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Издание пишет, что за якобы мирной риторикой Евросоюза кроются на самом деле милитаризация, а также централизация и стремление эскалировать украинский конфликт. ТЕС отмечает, что западные политики выбрали эскалацию отношений с Москвой.

Ранее Орбан обвинил руководство ЕС в использовании конфликта на Украине в своих целях.