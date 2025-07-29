Путин улыбкой отреагировал на опцию оплаты лицом от Сбера

Президент России Владимир Путин ознакомился с работой системы биометрической оплаты Сбера во время встречи с главой банка Германом Грефом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Греф пояснил, что технология стала ответом на ограничения зарубежных платежных сервисов, отметив, что оплата лицом упрощает расчеты, повышая скорость и безопасность транзакций.

«Оплачивать надо деньгами, но предъявляя себя? Хорошо», — с улыбкой отметил глава государства.

По словам Грефа, 2024 год потребовал значительных инвестиций в установку терминалов, тогда как в I квартале 2025 года оборот системы превысил показатели всего прошлого года. Президент отметил активную рекламную кампанию сервиса, оценив ее как обоснованную.

Во вторник Путин в Кремле провел совещание с Грефом. На встрече также были обсуждены итоги работы банка за прошлый год и его текущая деятельность, включая вопросы, связанные с ипотечным кредитованием. Греф ознакомил президента с технологическими новшествами компании.

Ранее в Госдуме рассказали, можно ли ставить иконку или портрет Путина на рабочем месте.