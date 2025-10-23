Посол Украины в США прокомментировала новые санкции против России

Посол Украины в США Ольга Стефанишина поприветствовала решение администрации Дональда Трампа ввести новые санкции против России. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Вашингтон ввел полномасштабные блокирующие санкции против крупных российских нефтяных компаний — это первая подобная мера при администрации 47-го президента США. Этот шаг предпринят после многочисленных попыток дать России шанс начать реальные переговоры о прекращении войны», — написала Стефанишина.

По ее словам, решение Вашингтона соответствует «последовательной позиции Украины» о том, что мир возможен только через силу и путем международного давления. Посол выразила надежду на «сильные решения» от европейских партнеров.

23 октября США ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции Соединенных Штатов затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

В заявлении минфина страны говорится, что «Роснефть» и «Лукойл» включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список дочерние компании «Роснефти» и «Лукойла».

Ранее Ермак признал, что беседа Путина и Трампа повлияла на визит Зеленского в США.