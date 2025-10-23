На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ермак признал, что беседа Путина и Трампа повлияла на визит Зеленского в США

Ермак: беседа Путина и Трампа повлияла на итоги визита Зеленского в США
true
true
true
close
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что Киев не получил необходимых решений в ходе визита Владимира Зеленского на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтон, в том числе из-за его беседы с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Я не согласен с оценкой, что она [встреча Зеленского и Трампа] прошла плохо. Да, мы не получили всех решений, на которые рассчитывали здесь и сейчас: звонок Путина, несомненно, сыграл свою роль. Но это был не спринт за мгновенными победами, а скорее закладка фундамента для дальнейшей работы», — сказал Ермак.

По его словам, главным итогом визита стала фиксация «общей стратегической позиции». Она заключается в том, что переговоры и прекращение огня возможны только с привязкой к текущей линии соприкосновения.

Глава ОП указал, что можно говорить «о значительном прогрессе на всех уровнях». Скоро он станет осязаемым, анонсировал Ермак.

Прошедшая 17 октября встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала третьей в 2025 году. За день до нее американский лидер провел длительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трампа похвалили за решение не давать ракеты Tomahawk Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами