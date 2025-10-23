Ермак признал, что беседа Путина и Трампа повлияла на визит Зеленского в США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что Киев не получил необходимых решений в ходе визита Владимира Зеленского на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтон, в том числе из-за его беседы с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Я не согласен с оценкой, что она [встреча Зеленского и Трампа] прошла плохо. Да, мы не получили всех решений, на которые рассчитывали здесь и сейчас: звонок Путина, несомненно, сыграл свою роль. Но это был не спринт за мгновенными победами, а скорее закладка фундамента для дальнейшей работы», — сказал Ермак.

По его словам, главным итогом визита стала фиксация «общей стратегической позиции». Она заключается в том, что переговоры и прекращение огня возможны только с привязкой к текущей линии соприкосновения.

Глава ОП указал, что можно говорить «о значительном прогрессе на всех уровнях». Скоро он станет осязаемым, анонсировал Ермак.

Прошедшая 17 октября встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала третьей в 2025 году. За день до нее американский лидер провел длительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трампа похвалили за решение не давать ракеты Tomahawk Украине.