На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Россия и Китай пытались ограничить финансирование управления ООН по правам человека

Reuters: Россия пыталась сократить финансирование УВКЧП ООН
true
true
true
close
Global Look Press

Ряд стран во главе с Китаем и Россией в течение пяти лет пытались заблокировать финансирование деятельности управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека (УВКПЧ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад некоммерческой организации Service for Human Rights.

В документе утверждается, что попытки предпринимались на закрытых заседаниях. Например, в 2021 году государства предложили заблокировать все средства, которые выделяются на 17 проектов совета ООН по правам человека. В 2024 году государства озвучили инициативу о блокировке всего финансирования для расследования в отношении Ирана, КНДР, Украины, Белоруссии, Эритреи, Судана и Венесуэлы.

В представительстве КНР при ООН заявили, что доклад является необоснованным. Там отметили, что Пекин выступает за распределение организацией ресурсов по трем направлениям, среди которых и права человека, и финансирование этого направления росло. 

9 октября сообщалось, что Организация Объединенных Наций собирается сократить примерно 25% участников миротворческих операций.

Ранее сообщалось, что ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами