ООН намерена сократить число миротворцев

Организация Объединенных Наций (ООН) собирается сократить примерно 25% участников миротворческих операций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного чиновника всемирной организации.

Он отметил, что это произойдет из-за проблем с финансированием. Под сокращение «по грубым оценкам» попадут около 13-14 тысяч участников миротворческих миссий.

Чиновник рассказал, что задержки в платежах и их отсутствие со стороны некоторых государств «напрямую подрывают» способность миротворческих миссий осуществлять свою деятельность.

В сентябре глава иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что ООН в данный момент переживает кризис.

По его словам, организация столкнулась сразу и с политическим кризисом, и с финансовым. Эйде отметил, что в мире ведутся военные действия и разгораются конфликты, в ходе которых «нарушаются почти все правила устава организации». Дипломат считает, что мир может стать «намного опаснее», если такая ситуация будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн.