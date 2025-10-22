В ЕС рассказали подробности о новом антироссийском пакете санкций

Новый пакет санкций ЕС включает в себя «жесткие меры» против российских доходов. Об этом в соцсети Х заявил министр иностранных дел Нидерландов Давид Ван Вил.

Он добавил, что Евросоюз также ускорит постепенный отказ от российского сжиженного природного газа.

«Как ЕС, мы твердо намерены прекратить поставки этого ископаемого топлива. Мы также усиливаем санкции против теневого флота России, включив в них 117 новых судов. В общей сложности под санкции ЕС попало 564 судна. Кроме того, мы уже работаем над следующим пакетом мер для дальнейшего усиления давления», — заявил министр.

До этого сообщалось, что Евросоюз 23 октября одобрит введение нового пакета санкций против России, который включает стратегию по отказу от российского сжиженного природного газа (СПГ).

Как пишет Bloomberg, пакет мер направлен на «дальнейшее сокращение доходов Москвы от энергоносителей и давление на Владимира Путина с целью вынудить его к переговорам». Пакет запрещает импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года, что на год раньше первоначально запланированного срока.

Ранее сообщалось, что ЕС может ввести новые санкции против российской криптовалюты.