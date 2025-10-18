Страны НАТО поставляют Украине устаревшее вооружение времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

По словам собеседника агентства, страны НАТО таким образом утилизируют старое оружие.

«В частности, 42-я отдельная механизированная бригада ВСУ получила старые американские 155-миллиметровые буксируемые гаубицы М114А1, принятые на вооружение в 1942 году», — поделился источник.

Он добавил, что использование такого вооружения малоэффективно в настоящее время, а технические характеристики старых артиллерийских орудий очень низкие.

16 октября министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что обязательства союзников страны по программе закупок американского оружия PURL, которые они предоставили в ходе переговоров в Брюсселе, составили всего $422 млн.

По его словам, украинская сторона получила обещания от нескольких стран по предоставлению двусторонней военной помощи, включая Швецию ($8 млрд), Чехию ($72 млн), Канаду ($20 млн), Португалию ($12 млн), а также от Финляндии без указания стоимости.

Он добавил, что Норвегия, Нидерланды, Канада и Исландия поддержали Киев в вопросе инвестиций в оборонно-промышленный сектор на общую сумму более $715 млн.

Ранее шеф Пентагона анонсировал увеличение «огневой мощи» Украины.